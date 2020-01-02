Брянский лыжник Большунов звал норвежца Клебо пить водку 31 декабря

Мы уже рассказывали, что брянский лыжник Александр Большунов борется за победу в многодневной гонке «Тур де Ски». Вчера, 1 января, он наконец-то вырвал победу в гонке преследования на этапе в Хорватии.