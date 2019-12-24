Логинов показал 36-й ход в гонке преследования, Гараничев и Елисеев проиграли больше двух минут

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе показал лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Вторым по скорости стал норвежец Эрлен Бьентегор.