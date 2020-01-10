Пеллегрино попал в завал в спринте на этапе КМ в Дрездене. Итальянец начал выяснять отношения с виновником прямо на трассе

В четвертьфинальном забеге спринтеров на этапе Кубка мира в Дрездене произошел завал лыжников с участием одного из фаворитов Федерико Пеллегрино.