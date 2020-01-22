НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Бавария» арендовала защитника «Реала» ОдриосолуНа чемпионате Европы началась короткая программа у мужчинUFC. Серроне может пропустить полгода после поражения от МакгрегораМакГрегор поднялся на 11 место в сводной таблице UFCОлег Матыцин – новый министр спорта РФ«Бавария» арендовала защитника «Реала» ОдриосолуЗащитник «Реала» Альваро Одриосола продолжит карьеру в «Баварии». Немецкий клуб арендовал 24-летнего игрока до конца сезона. Ранее сообщалось, что у мюнхенцев не будет права выкупа испанца.рекламаАгент Кокорина опроверг его уход в аренду в «Сочи»Футболист Александр Кокорин не намерен уходить из петербургского «Зенита» в аренду в ФК «Сочи», заявил его агент Кирилл Логинов.Призер финала Гран-при Кевин Аймо не попал в произвольную программу чемпионата Европы. Он завалил все прыжки в короткойФранцузский фигурист Кевин Аймо не отобрался в произвольную программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.В «Рубин» перейдет полузащитник «Спартака» БакаевКазанский клуб он назвал «большим клубом со славной историей» и «великим будущим».185 миллионов потерь команд РПЛ, 15 463 перехода. Трансферные цифры 2019 годаТрансферы — одна из главных и вечных тем в футболе. Каждый день болельщики следят за новостями и обсуждают возможные трансферы. Состоявшиеся трансферы.9 шайб в одни ворота: российские хоккеисты разгромили датчан на юношеской олимпиадеПо результатам встречи юниорская сборная вышла в полуфинал турнира с первого места в группе.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛестер— : —Вест ХэмНачало в 14:30Чемпионат АнглииТоттенхэм— : —Норвич СитиНачало в 14:30Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —БернлиНачало в 15:15Кубок Испании1/16 ФиналаЭльче— : —Атлетик БильбаоНачало в 13:00Кубок Испании1/16 ФиналаИбица— : —БарселонаНачало в 13:00Еще 6Кубок ИталииЧетвертьфиналЮвентус— : —РомаНачало в 14:45Кубок Турции1/8 ФиналаГезтепе2 : 2АнтальяспорИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаКасымпаша3 : 2АланьяспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаТри игрока «Ростова» продлили контракты с клубомФутбольный клуб «Ростов» продлил контракты сразу с треями игроками. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе «жёлто-синих».НХЛ. Записи матчейМиннесота — Детройт Яндекс.Эфир Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:00Чикаго — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:50Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:45Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:35:10Бостон — Вегас Яндекс.Эфир 02:37:30Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир 02:38:52Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:34Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир Кокорин за три минуты оформил дубль за «Зенит»Нападающий «Зенита» Александр Кокорин оформил дубль в дебюте контрольного матча с катарским «Аль-Увайнахом».реклама