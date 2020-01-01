Радулов забил в «Зимней классике»

Нападающий «Даллас Старз» Александра Радулов забросил свою 12-ю шайбу сезона в матче так называемой «Зимней классики» (игра проходила на открытом воздухе), в котором его клуб одержал победу над «Нэшвиллом» со счетом 4:2.