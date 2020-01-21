«Наполи» обыграл «Лацио» и вышел в полуфинал Кубка Италии

В четвертьфинальном матче Кубка Италии «Наполи» дома одержал победу над «Лацио» со счетом 1:0. В составе партенопейцев единственный гол забил Лоренцо Инсинье с передачи Петра Зелиньски на второй минуте встречи.