НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемБолельщики «Спартака» и «Ростова» покинули трибуны по ходу матчаПлющенко упал на своем шоу в Румынии и устроил фонтан на льдуКосторная побила рекорд Трусовой по сумме двух программ в финале Гран-приРоссия нашла способ попасть на Олимпиаду в Токио 2020Бокс. Энтони Джошуа обяжут провести бой с Александром УсикомБолельщики «Спартака» и «Ростова» покинули трибуны по ходу матчаБолельщики «Спартака» и «Ростова» ушли с трибун по ходу матча 19-го тура чемпионата России. Фанаты начали покидать свои места на 30-й минуте первого тайма.реклама«Спартак» уступил «Ростову» в матче РПЛМосковский "Спартак" уступил "Ростову" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).Загитова пропустит показательные выступления в Турине из-за травмыРоссийская фигуристка Алина Загитова не выйдет на лед на показательных выступлениях в финале Гран-при в итальянском Турине из-за травмы, передает телеканал «МИР 24».Русские лыжники настолько суровые, что заняли почти весь пьедестал на эстафете в ЛиллехаммереВыиграли золото и серебро.Поединок Поветкина и Хантера завершился ничьейБой россиянина Александра Поветкина против американца Майкла Хантера в Саудовской Аравии завершился ничьей. Встреча состоялась в Эд-Диръия на арене Diriyah Arena.События дня в европейском футболе«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» воспользовался осечкой конкурентов и упрочил лидерство в турнирной таблице АПЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииКрылья Советов2 : 3УралЗавершёнЧемпионат РоссииСочи1 : 1РубинЗавершёнЧемпионат РоссииСпартак1 : 4РостовЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 4ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед2 : 1СаутгемптонЗавершёнЕще 2Чемпионат ИспанииЭйбар0 : 1ХетафеЗавершёнЧемпионат ИспанииБетис3 : 2Атлетик БильбаоЗавершёнЕще 3Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)2 : 0КельнЗавершёнЕще 1Весь футболреклама«Авангард» победил «Ак Барс» в матче лидеров Восточной конференцииМатч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счетом Авангард Ак Барс завершился со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Авангард забрасывал по шайбе в каждом периоде.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету 4х50 метров на ЧЕМужская сборная России победила в комбинированной эстафете 4х50 метров на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Глазго.реклама«Голо — новый русский царь». Болельщики «Монако» без ума от Александра Головина«Монако» снова выиграл в чемпионате Франции, а Александр Головин в очередной раз был одним из лидеров команды. Изучаем комментарии французских болельщиков после победы монегасков над «Амьеном».