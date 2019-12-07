«Голо — новый русский царь». Болельщики «Монако» без ума от Александра Головина

«Монако» снова выиграл в чемпионате Франции, а Александр Головин в очередной раз был одним из лидеров команды. Изучаем комментарии французских болельщиков после победы монегасков над «Амьеном».