Миронова показала лучший ход среди россиянок в спринте

Немецкая биатлонистка Дениз Херрманн показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она прошла дистанцию 7,5 километров за 20 минут и 13,8 секунды.