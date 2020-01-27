Отчим Кокорина: Саша не поехал на второй сбор «Сочи»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи», который стартует сегодня в Турции. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» сообщил агент 28-летнего нападающего Кирилл Логинов.