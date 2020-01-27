НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемОрлов скептически относится к перспективам Исламхана в «Зените»Синицина и Кацалапов взяли золото в спортивных танцах на льдуМатч между «Лейкерс» и «Клипперс» перенесен из-за гибели Коби БрайантаЧемпионка мира из Канады, заявившая о допинге из-за секса, полностью оправданаБрагин стал тренером главной сборной России, но продолжит работать и с молодежнойОрлов скептически относится к перспективам Исламхана в «Зените»Казахстанский футболист слишком много времени тратит на принятие решений.рекламаТатьяна Навка пристыдила германского спортивного чиновника, которому не понравился триумф российских фигуристок на ЧЕ-2020Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка полагает, что критические высказывания в адрес юных фигуристок России лишены всяких оснований.«В пятом сете он меня убил». Медведев – о матче с Вавринкой и выступлении на Australian OpenРусский теннисист рассказал о планах на будущее.Тренер Нурмагомедова рассказал, из-за чего Хабиб может проигратьТренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал причину, из-за которой российский спортсмен может уступить своему следующему сопернику.Президент клуба третьего дивизиона Англии: Клопп позорит себяПрезидент клуба "Аккрингтон Стэнли", выступающего в третьем по силе дивизионе Англии, Энди Холт раскритиковал главного тренера "Ливерпуля".Владимир Драчев: «Подготовим команду к чемпионату мира в наилучшей форме»Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в эфире «Матч ТВ» рассказал о прогрессе Кирилла Стрельцова, а также о проблемах российской сборной со скоростью.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 1РизеспорЗавершёнЧемпионат ТурцииEни Малатьяспор— : —ТрабзонспорМатч перенесенКубок Англии1/16 ФиналаБорнмут1 : 2АрсеналЗавершёнЧемпионат ПортугалииВитория (Гимарайнш)1 : 2Риу АвеЗавершёнЧемпионат ПортугалииСпортинг1 : 0МаритимуЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаКарагюмрюк3 : 3АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаХалиуллина выиграла индивидуальную гонку на юниорском чемпионате мираРоссийская биатлонистка Анастасия Халиуллина одержала победу в индивидуальной гонке на 12,5 км на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде.НХЛ. Записи матчейСан-Хосе — Анахайм Яндекс.Эфир Ванкувер — Сент-Луис Яндекс.Эфир Даллас — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нэшвилл — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир Отчим Кокорина: Саша не поехал на второй сбор «Сочи»Форвард «Зенита» Александр Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи», который стартует сегодня в Турции. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» сообщил агент 28-летнего нападающего Кирилл Логинов.реклама