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Татьяна Навка пристыдила германского спортивного чиновника, которому не понравился триумф российских фигуристок на ЧЕ-2020

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка полагает, что критические высказывания в адрес юных фигуристок России лишены всяких оснований.
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Отчим Кокорина: Саша не поехал на второй сбор «Сочи»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи», который стартует сегодня в Турции. Об этом корреспонденту «Спорта День за Днем» сообщил агент 28-летнего нападающего Кирилл Логинов.
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