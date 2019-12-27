Прощание с Японией: Федор Емельяненко проведет бой с Джексоном

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко утром в воскресенье в японской Сайтаме проведет один из своих последних боев в карьере против американца Куинтона Джексона на совместном турнире Bellator и Rizin.