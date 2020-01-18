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Чемпионат Англии
Брайтон-энд-Хоув Альбион
1 : 0
Астон Вилла
Перерыв
Чемпионат Англии
Арсенал
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
Перерыв
Чемпионат Англии
Саутгемптон
2 : 0
Вулверхэмптон
Перерыв
Еще 5
Чемпионат Испании
Реал
0 : 0
Севилья
Перерыв
Чемпионат Испании
Леванте
0 : 1
Алавес
Завершён
Еще 2
Чемпионат Германии
Фортуна Дюссельдорф
0 : 1
Вердер
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Германии
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
Идёт 2-й тайм
Еще 4
Чемпионат Италии
Лацио
5 : 1
Сампдория
Завершён
Еще 2
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