Как Овечкин оформил два хет-трика подряд и вошёл в десятку лучших снайперов НХЛ

Александр Овечкин отметился тремя голами в гостевом матче с «Айлендерс» и помог «Вашингтону» отыграться со счёта 1:4. Форвард «Кэпиталз» оформил хет-трик во второй встрече подряд и довёл число заброшенных в заокеанской карьере шайб до 692.