Космический камбэк «Вашингтона» шокировал НХЛ. Этот хет-трик Овечкина в Нью-Йорке не забудут
«Кэпиталз» перевернули ход матча с 1:4. «Айлендерс» — «Вашингтон» — 4:6 (2:1, 2:0, 0:5) Голы: Овечкин — 32 (Бэкстрем), 10:22 — 0:1. Нельсон — 19 (Бовилье, Бэйли), 13:11 — 1:1. Сизикас — 10 (Бовилье, Тэйвз), 15:49 — 2:1. Эберле — 7 (бол., Барзал, Тэйвз), 29:31 — 3:1. Тэйвз — 4 (Комаров, Брассар), 37:25 — 4:1. Хагелин — 3 (Паник, Дженсен), 42:33 — 4:2. Овечкин — 33 (Карлсон), 45:18 — 4:3. Уилсон — 14 (Орлов, Карлсон), 54:32 — 4:4. Врана — 22, 57:30 — 4:5. Овечкин — 34 (п.в., Оши, Орлов), 59:04 — 4:6. Вратари: Варламов (58:07 — 59:04, 59:29) — Холтби (Самсонов, 40:00).