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Об этом он сообщил в видеозаписи, размещенной на личной странице политика в соцсети Instagram.У СК есть информация, что Родченков изменил базу Московской антидопинговой лабораторииУ Следственного комитета РФ есть информация, что бывший директор Антидопингового центра Григорий Родченков передал ВАДА альтернативный экземпляр архива Московской антидопинговой лаборатории, заявила официальный представитель органа Светлана Петренко.Дубль Виллиана принес «Челси» победу в матче чемпионата Англии с «Тоттенхэмом»ТАСС, 22 декабря. Футболисты лондонского "Челси" победили столичный "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".СМИ: «Манчестер Юнайтед» предложит «Локомотиву» 40 миллионов евро за МиранчукаПолузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».Мужская сборная России по биатлону не будет менять состав на январские этапы КММужская сборная России по биатлону не будет менять состав на январские этапы Кубка мира, сообщает "Матч ТВ".ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионат ТурцииКоньяспор— : —ТрабзонспорНачало в 12:00Чемпионат ТурцииДенизлиспор— : —АланьяспорНачало в 12:00Чемпионшип АнглииБлэкберн— : —УиганНачало в 14:45Чемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор— : —АлтынордуНачало в 11:00Весь футболрекламаКалиниченко: «Поддерживаю акцию протеста фанатов»Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко оценил протестную акцию российских фанатов.Поддерживаю эту акцию: того, что произошло в Питере, быть не должно. Это не спорт, не футбол.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Васильев: то, что норвежцы и французы так ярко выступают на фоне остальных, вызывает вопросыДвукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выступление французских и норвежских биатлонистов на этапе Кубка мира в Анси (Франция).рекламаГоловин попал в список игроков «Монако», вызванных на матч чемпионата Франции с «Лиллем»Тренерский штаб «Монако» огласил список игроков, вызванных на матч 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». 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