Калиниченко: «Поддерживаю акцию протеста фанатов»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко оценил протестную акцию российских фанатов.Поддерживаю эту акцию: того, что произошло в Питере, быть не должно. Это не спорт, не футбол.