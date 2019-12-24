НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемТренер Слуцкий возглавил «Рубин»Максим Траньков — о скандале в фигурном катании: Конфликт может привести к тюрьме и сломанным ногамАлександр Хацкевич назначен главным тренером «Ротора»Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удараСпортивный юрист Пацев: «Правила CAS не предусматривают пересмотр любых дел по вновь открывшимся обстоятельствам»Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий обрел новое место работы. Теперь он наставник казанского "Рубина". Срок соглашения сторонами заключен на пять лет.рекламаВАДА: «В 2017 году выявлено около 2000 антидопинговых нарушений»В 2017 году было выявлено на 200 антидопинговых нарушений больше, чем годом ранее. Об этом сказано в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).«Зенит» заработал 12 млн евро в ЛЕ-2018/19, «Краснодар» – 9,8 млн, «Спартак» – 6,4 млнСтали известны размеры выплат участникам Лиги Европы за прошлый сезон.Бё летел первым, а финишировал вторым – вся жара и мерзлота гонки в АнсиРусские биатлонисты даже не попали в десятку лучших.Зозуля - о Зеленском: разве глава страны поддержит нациста?Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля прокоммнтировал слова поддержи после скандала с оскорблениями фанатов "Райо Вальекано" от президента Владимира Зеленского.Семен Варламов помог «Айлендерс» выиграть «Бостон»Встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз» прошла в «Ти-Ди-Гарден» - домашней арене «Брюинз». Хозяева уступили со счетом: 2:3 Б.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЭйбар— : —ГранадаНачало в 15:00Чемпионат ГерманииХоффенхайм— : —Боруссия (Дортмунд)Начало в 14:30Чемпионат ИталииФиорентина— : —РомаНачало в 14:45Чемпионат ТурцииАнтальяспор— : —АнкарагюджюНачало в 12:30Весь футболрекламаЕмельяненко и Исмаилов договорились о супербоеРоссийские бойцы смешанного стиля Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов достигли принципиальной договоренности о проведении поединка.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир