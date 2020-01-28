«МЮ» согласовал трансфер Бруну Фернандеша

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в чемпионате Англии, о чем сообщает авторитетное издание Record. По информации источника, хавбек станет игроком «Манчестер Юнайтед». Клуб уже договорился о его переходе в зимнее трансферное окно.