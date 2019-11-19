НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемСборная России U19 пробилась в Элитный раунд Евро-2020Назван первый соперник сборной России на групповом этапе Евро-2020«Тоттенхэм» объявил об отставке ПочеттиноУТКИН: Дзюба – бумажный солдат. Очень большие ограничения у Артема - и ментальные, и по мастерствуПрезидент UFC: Менеджеры Хабиба порой выводят из себяСборная России U19 пробилась в Элитный раунд Евро-2020Sport.ru/ Футбол. Во вторник, 19-го ноября, юношеская сборная России, которой руководит Александр Кержаков, разнесла сверстников из Польши в выездном матче первого отборочного этапа чемпионата Европы-2020.рекламаКомличенко впервые забил за сборную РоссииСборная России побеждает сборную Сан-Марино (5:0, второй тайм) в отборочном мачте Евро-2020. Форвард «Млада-Болеслав» Николай Комличенко забил пятый мяч в игре.Наша группа на Евро: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия/УэльсОпределился состав корзин, которые используют при жеребьевке финального турнира чемпионате Европы. Она пройдет 30 ноября в Бухаресте Как России играть с топ-соперниками на Евро?Daily Mail: у России могут отнять право проведения матчей Евро-2020Британская газета Daily Mail со ссылкой на свой анонимный источник предполагает, что Россия может лишиться права на проведение домашних матчей футбольного чемпионата Европы в 2020 году.«В раздевалке оказался только за 15 минут до игры». Рублев — о победе в первом матче Кубка ДэвисаРоссийский теннисист Андрей Рублев после победы над хорватом Борна Гойо в первом матче Кубка Дэвиса отметил, что матч получился непростым, несмотря на счет.Чалов забил 2 мяча в 3 играх после 10 матчей без головНападающий ЦСКА Федор Чалов забил за молодежную сборную России в игре квалификации Евро-2021 (U-21) против Сербии (1:0, первый тайм). Это 2-й мяч Чалова в последних 3 играх.ФутболХоккейВчераСегодняЗавтраКвалификация Евро-2020Групповой этапУэльс2 : 0ВенгрияЗавершёнКвалификация Евро-2020Групповой этапСан-Марино0 : 5РоссияЗавершёнКвалификация Евро-2020Групповой этапЛатвия1 : 0АвстрияЗавершёнЕще 7Кубок Англии1/128 ФиналаИстлей3 : 0СтаурбриджЗавершёнКубок Англии1/128 ФиналаЭксетер Сити1 : 0Кембридж ЮнайтедЗавершёнЕще 8Кубок Франции1/128 ФиналаБургуан Жальё0 : 2ВильфраншЗавершёнКубок Франции1/128 ФиналаТулуза Родео0 : 1КоломьерЗавершёнТоварищеские матчиХорватия2 : 1ГрузияЗавершёнВесь футболрекламаОвечкин похвалил Кузнецова за «классную работу»Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился эмоциями от победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Анахайм Дакс". Встреча закончилась со счетом 5:2.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Вашингтон Яндекс.Эфир Монреаль – Оттава Яндекс.Эфир Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас – Торонто Яндекс.Эфир Калгари – Колорадо Яндекс.Эфир Даллас – Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго – Каролина Яндекс.Эфир Нэшвилл – Виннипег Яндекс.Эфир Сент-Луис – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Детройт – Оттава Яндекс.Эфир Нью-Джерси – Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Баффало – Миннесота Яндекс.Эфир Флорида – Филадельфия Яндекс.Эфир Коламбус – Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:20Аризона – Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Вашингтон – Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:20Чикаго – Баффало Яндекс.Эфир 02:53:00Вегас – Калгари Яндекс.Эфир 02:42:13Сан-Хосе — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:13Ванкувер — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:58Нэшвилл — Чикаго Яндекс.Эфир 02:38:08НХЛ. Сент-Луис — Анахайм. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Торонто Яндекс.Эфир 02:46:20Филадельфия — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 03:11:00НХЛ. Монреаль — Нью-Джерси. 17.11.2019. Регулярный сезон 2019-20. Яндекс.Эфир 02:44:25Флорида — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:54:20Баффало — Оттава Яндекс.Эфир 02:50:03Бостон – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:41:23Лос-Анджелес — Вегас Яндекс.Эфир 02:42:15Тампа-Бэй — Виннипег Яндекс.Эфир 02:45:23Эдмонтон — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:20Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:05Миннесота — Каролина Яндекс.Эфир 02:31:40Оттава – Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:15Торонто – Бостон Яндекс.Эфир 02:44:50Нью-Джерси – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:41:23Вашингтон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:56:01Коламбус – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:30Лос-Анджелес – Детройт Яндекс.Эфир 02:39:50Ванкувер – Даллас Яндекс.Эфир 02:38:20Анахайм Дакс – Сан-Хосе Шаркс Яндекс.Эфир 02:46:00Эдмонтон – Колорадо Яндекс.Эфир 02:43:40Миннесота – Аризона Яндекс.Эфир 02:56:50Тампа-Бэй – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида – Виннипег Яндекс.Эфир 02:51:30Баффало – Каролина Яндекс.Эфир 02:46:16Вегас – Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:10Калгари – Даллас Яндекс.Эфир 02:58:15Филадельфия – Вашингтон Яндекс.Эфир 02:31:00Нью-Йорк Айлендерс – Торонто Яндекс.Эфир 02:39:00Нью-Джерси – Оттава Яндекс.Эфир 02:38:50Сан-Хосе – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:38:00Лос-Анджелес – Миннесота Яндекс.Эфир 02:37:55Ванкувер – Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:00Анахайм – Детройт Яндекс.Эфир 02:40:05Виннипег – Колорадо Яндекс.Эфир 02:48:30Сент-Луис – Аризона Яндекс.Эфир 02:42:10Нью-Йорк Рейнджерс – Питтсбург Яндекс.Эфир 02:55:00Монреаль – Коламбус Яндекс.Эфир 02:50:30Бостон – Флорида Яндекс.Эфир Команда Уэльса пробилась в финальную часть Евро-2020Двадцатым участником финальной стадии чемпионата Европы стал бронзовый призер предыдущего первенства сборная Уэльса.реклама