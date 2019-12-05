Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров. Фуркад пробежал двадцать километров за 53 минуты 11,9 секунды.