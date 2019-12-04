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Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров. Фуркад пробежал двадцать километров за 53 минуты 11,9 секунды.
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Заводящий «Спартака» получил запрет на посещение матчей на 1,5 года за оскорбления Дзюбы

Петроградский районный суд города Санкт-Петербург запретил фанату «Спартака» Валерию Бевзу посещать матчи на срок полтора года и оштрафовал его на 5 тыс. рублей за скандирование оскорбительных кричалок в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы во время игры 18-го тура РПЛ.

НХЛ. Записи матчей

Анахайм — Вашингтон
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Эдмонтон — Лос-Анджелес
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Нью-Джерси — Чикаго
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Питтсбург — Аризона
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Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
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Калгари — Баффало
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Даллас — Виннипег
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Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон — Чикаго
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Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
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Филадельфия — Аризона
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Каролина — Сан-Хосе
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Монреаль — Колорадо
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Тампа-Бэй — Миннесота
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Лос-Анджелес — Вашингтон
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Эдмонтон — Оттава
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Питтсбург — Сент-Луис
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Торонто — Колорадо
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02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:51:00
Ванкувер — Оттава
Яндекс.Эфир
02:46:19
Виннипег — Даллас
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02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
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02:27:09
Филадельфия — Торонто
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02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
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02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
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02:34:32
Флорида — Миннесота
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02:30:09
Коламбус — Аризона
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02:37:44
Бостон — Каролина
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02:37:40
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
Яндекс.Эфир
02:30:00
Чикаго – Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:32:10
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:30:00
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:37
Баффало – Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:35:59
Ванкувер – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:06
Бостон – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:46:55
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
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