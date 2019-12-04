Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

Заводящий «Спартака» получил запрет на посещение матчей на 1,5 года за оскорбления Дзюбы

Петроградский районный суд города Санкт-Петербург запретил фанату «Спартака» Валерию Бевзу посещать матчи на срок полтора года и оштрафовал его на 5 тыс. рублей за скандирование оскорбительных кричалок в адрес нападающего «Зенита» Артема Дзюбы во время игры 18-го тура РПЛ.