Слуцкий отказался бы возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что не стал бы тренировать «Спартак». — Это было бы неправильно, — сказал Слуцкий в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».