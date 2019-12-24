«Реал» – лучший клуб в истории ЛЧ, «Бавария» – вторая, «Барселона» – третья, киевское «Динамо» – 11-е

УЕФА опубликовал рейтинг лучших клубов в истории Лиги чемпионов. В нем оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год. За каждую победу в матче клубу начислялось два очка, за ничью – одно.