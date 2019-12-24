НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Атлетико» согласовал контракт с КаваниАлександр Тихонов: Программы Дмитрия Губерниев всё больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоуКадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра ЕмельяненкоСК РФ установил, что Родченков намеренно вносил изменения в базу данных московской антидопинговой лабораторииЦСКА подписал Шкурина и просмотрит Караева«Атлетико» согласовал контракт с КаваниМадридский «Атлетико» согласовал условия личного контракта с уругвайским нападающим «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.рекламаДзюба второй год подряд признан лучшим футболистом РоссииРоссийский футбольный союз (РФС) назвал имя лучшего игрока страны по итогам 2019 года.Евгению Гинеру сократили штраф вдвоеПо информации «Спорт-Экспресса» из источника в РФС, сегодня в Доме футбола состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором были принято решение об апелляции президента ЦСКА Евгения Гинера.ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» вошли в список 100 лучших клубов в истории ЛЧ"Спартак", ЦСКА, "Зенит" и "Локомотив" вошли в список 100 лучших команд в истории Лиги чемпионов по версии УЕФА. В рейтинге оценивались выступления клубов с 1955 по 2019 год.«Ак Барс» обменяет Ткачёва. Предполагаемый вариант – «Локомотив»Как стало известно «БИЗНЕС Online», «Ак Барс» в ближайшие дни обменяет нападающего Владимира Ткачёва. Владимир Ткачёв / фото: БИЗНЕС OnlineРодион Амиров: «Арена в Давосе немного нестандартная»Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров поделился ожиданиями от вынесенного в Давос матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса». — Пока никто не знает, кто играет в завтрашнем матче.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионат ТурцииКоньяспор0 : 0ТрабзонспорИдёт 1-й таймЧемпионат ТурцииДенизлиспор0 : 0АланьяспорИдёт 1-й таймЧемпионшип АнглииБлэкберн— : —УиганНачало в 14:45Чемпионат Турции. Первая лигаГиресунспор1 : 1АлтынордуИдёт 2-й таймВесь футболрекламаСудьи боя между Кудряшовым и Пейсаром дисквалифицированы на 1,5 годаДвое судей боя между россиянином Дмитрием Кудряшовым и чехом Вацлавом Пейсаром получили отстранение на полтора года.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир