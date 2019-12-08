НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЛацио нанес «Ювентусу» первое в сезоне поражение в чемпионате Италии«Монако» победил во второй раз подряд, «Ренн» - в третийДевушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. ВидеоСК РФ проводит проверку по факту падения гимнастки на соревнованиях в ЛатвииОКР увидел возможность участия российских спортсменов в ОИ вопреки WADAЛацио нанес «Ювентусу» первое в сезоне поражение в чемпионате ИталииТуринский "Ювентус" уступил римскому "Лацио" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.рекламаСтартовал бой за титул чемпиона мира WBA между Руисом и ДжошуаДействующий чемпион мира по версии WBA Энди Руис встретился на ринге в матче-реванше с британцем Энтони Джошуа.Фигуристки Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал финала Гран-приРоссиянка Алена Косторная стала главным триумфатором финала Гран-при по фигурному катанию, который проходил в итальянском Турине.Гинер назвал главу судейского департамента РФС Егорова конченым негодяемПрезидент ЦСКА Евгений Гинер после гостевого матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) нелицеприятно отозвался о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове.Смотри, как Фуркад безуспешно боролся с братьями Бё, а Россия уступила Италии бронзу в эстафетеГонка с оттенком грусти.«Барселона» разгромила «Мальорку», Месси оформил хет-трикВ матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» на своем поле разгромила «Мальорку» со счетом 5:2. Хет-трик в составе победителей оформил Лионель Месси, еще по голу забили Антуан Гризманн и Луис Суарес.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииТамбов3 : 0ОренбургЗавершёнЧемпионат РоссииКраснодар1 : 1ЦСКАЗавершёнЧемпионат РоссииАхмат0 : 1УфаЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон3 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3ЛиверпульЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииРеал2 : 0ЭспаньолЗавершёнЧемпионат ИспанииГранада3 : 0АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)2 : 1БаварияЗавершёнЕще 5Весь футболреклама