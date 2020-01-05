Данис Зарипов: «Отличный матч не только для меня, но и для всей команды»

Капитан и нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов после победы над «Трактором» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи, сообщает пресс-служба казанцев.