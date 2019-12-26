НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемБиатлонистка Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»«Победит нокаутом»: Промоутер Хрюнов оценил шансы Кадырова в бою с ЕмельяненкоРоссийская молодежка открыла ЧМ сумасшедшим матчем с чехами. Наших раздавили безумные трибуныРоссия не согласна: РУСАДА направило WADA письмо, оспаривающее отстранение от соревнованийПанарин мчится к снайперскому рекорду в НХЛ. Сегодня он побил команду СвечниковаБиатлонистка Кайшева выиграла спринт на «Ижевской винтовке»Биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на «Ижевской винтовке». Спортсменка финишировала с результатом 22 минуты 1,7 секунды.рекламаМедведева досрочно ушла с тренировки перед произвольной программой на ЧРФигуристка Евгения Медведева досрочно завершила свою официальную тренировку перед произвольными программами на чемпионате России по фигурному катанию.Официально: Иван Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев перешел в казанский «Рубина». Об этом сообщила пресс-служба команды из Татарстана.Лыжи. Непряева осталась без медалей масс-старта «Тур де Ски»Российская лыжница Наталья Непряева не смогла завоевать медаль масс-старта на 10 километров на первом этапе "Тур де Ски", который проходит в Швейцарии.Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛКапитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустит Матч звезд НХЛ — 2020. Российский форвард отказался от участия в матче, сообщила журналист The Washington Post Саманта Пелл.Федор против Ремпейджа: гарантия нокаута на Sportbox.ruSportbox.ru, «Матч ТВ» и «Матч! Боец» покажут ранним утром воскресенья 29 декабря в прямой трансляции из Японии битву российского тяжа Федора Емельяненко против американца Куинтона Ремпейджа Джексона в совместном шоу промоушенов Bellator и RIZIN.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 0БорнмутПерерывЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЭвертонНачало в 10:00Чемпионат АнглииСаутгемптон— : —Кристал ПэласНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —Астон ВиллаНачало в 10:00Еще 3Чемпионат ТурцииАнкарагюджю0 : 2ДенизлиспорИдёт 2-й таймЧемпионат ТурцииИстанбул— : —КасымпашаНачало в 09:30Еще 2Чемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор— : —ХатайспорНачало в 08:30Еще 2Весь футболреклама