НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Биатлон
Киберспорт
реклама

Овечкин второй год подряд отказался от участия в Матче всех звезд

За океаном после трехдневной рождественской паузы возобновился регулярный чемпионат НХЛ, но главной новостью игрового дня стал не результат какого-то матча или статистика отдельного игрока, а решение капитана "Вашингтон Кэпиталз", лучшего действующего снайпера лиги Александра Овечкина отказаться от участия в Матче всех звезд второй год подряд.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Брайтон-энд-Хоув Альбион
2 : 0
Борнмут
Завершён
Чемпионат Англии
Ньюкасл Юнайтед
 : 
Эвертон
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Саутгемптон
 : 
Кристал Пэлас
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Уотфорд
 : 
Астон Вилла
Начало в 10:00
Еще 3
Чемпионат Турции
Истанбул
2 : 0
Касымпаша
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Турции
Трабзонспор
1 : 0
Кайсериспор
Идёт 1-й тайм
Еще 2
Чемпионат Турции. Первая лига
Бурсаспор
1 : 1
Хатайспор
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Турции. Первая лига
Балыкесирспор
0 : 1
Османлыспор
Идёт 2-й тайм
Еще 2
Весь футбол
реклама