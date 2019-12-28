Мифтахов встанет в ворота молодежной сборной РФ в матче с канадцами

Амир Мифтахов будет защищать ворота сборной России в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии, против команды Канады, сообщает официальный Twitter российской сборной.