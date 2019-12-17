Алтайская лыжница Кирпиченко вошла в топ-30 гонки на этапе Кубка мира

Алтайская лыжница Яна Кирпиченко закончила раздельную гонку на 10 км этапа Кубка мира в Давосе на 26 месте. Об этом сообщает портал "Алтайский спорт".