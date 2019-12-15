Плющенко против Тутберидзе: после ухода Загитовой разгорается нешуточный скандал

После заявления Алины Загитовой о приостановке карьеры в спортивной среде разразился настоящий скандал. Сначала тренер Татьяна Тарасова усомнилась в том, что Загитова вернётся на большой лёд.