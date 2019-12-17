Навка о споре Тутберидзе и Плющенко: Не хочу комментировать передряги

РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова Олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что не хочет комментировать скандал, возникший между Евгением Плющенко и тренерским штабом Тутберидзе после объявления Алины Загитовой о том, что она приостанавливает карьеру.