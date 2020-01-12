Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин

«Рубин»: минус Кьяртанссон и Денисов

Казанский «Рубин» продолжает оставаться главным поставщиком новостей за время зимних каникул в Российской премьер-лиге. Теперь клуб из столицы Татарстана объявил об уходах игроков из стана команды.