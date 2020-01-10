Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин

Промахи помешали россиянам бороться с Фуркадом в масс-старте на этапе в Оберхофе

Фуркад выиграл обе гонки в Оберхофе и отобрал у Йоханнеса Бё жёлтую майку. Француза теперь не остановить? Этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершался мужской гонкой с общего старта.