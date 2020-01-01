Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяинДакар-2020. Организаторы отменили восьмой этап в зачете мотоциклов и квадроциклов из-за смерти ГонсалвешаРоналду забил 9 голов в 6 матчах Серии А и вышел на второе место в списке бомбардировГол Ковальчука в овертайме принёс «Монреалю» победу над «Оттавой»Вот это да! Уроженец Казахстана нокаутировал Деонтея УайлдераКирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяинГлавный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о матче со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ. Встреча состоится 29 февраля. Специалист рассчитывает, что болельщики окажут команде хорошую поддержку.рекламаГоловин начнет матч с «ПСЖ» с первых минутСтали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Монако». Российский полузащитник Александр Головин выйдет на поле с первых минут встречи.«Реал» выиграет у «Атлетико» в матче за Суперкубок Испании 12 января«Реал» и «Атлетико» сыграют 12-го января в финале Суперкубка Испании. Матч пройдет на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде и начнется в 21:00 по московскому времени.«Ман Сити» вышел на второе место в АПЛ. У «Ливерпуля» на 14 очков больше«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Астон Виллу» (6:1) в 22-м туре чемпионата Англии. «Горожане» набрали 47 очков и, обойдя «Лестер» (45), занимают второе место в таблице.«Барселона» предложила Почеттино должность главного тренераРуководство каталонской «Барселоны» связалось с бывшим главным тренером лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино и предложило сменить Эрнесто Вальверде на посту наставника команды, сообщает RAC1.Хавбек «Ромы» Дзаньоло порвал крестообразную связку в матче с «Юве» и в слезах покинул полеПолузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил тяжелую травму правого колена в матче 19-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2). 20-летний хавбек травмировался на 31-й минуте встречи после столкновения с Адриеном Рабьо и Маттейсом де Лигтом.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция1 : 0КосовоЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 6Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ИталииУдинезе3 : 0СассуолоЗавершёнЧемпионат ИталииТорино1 : 0БолоньяЗавершёнЧемпионат ИталииСампдория5 : 1БрешиаЗавершёнЕще 3Чемпионат ФранцииСент-Этьен0 : 2НантЗавершёнЧемпионат ФранцииДижон1 : 0ЛилльЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаКвартальнов о поражении от «Адмирала»: «Есть три простых слова: работать, работать и еще раз работать»Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ. – Сергея [Светлова] и его команду с победой.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Финка Кайса Мякяряйнен выиграла масс-старт на Кубке мираВ немецком Оберхофе завершается очередной этап Кубка мира по биатлону.реклама