Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин

«Реал» выиграет у «Атлетико» в матче за Суперкубок Испании 12 января

«Реал» и «Атлетико» сыграют 12-го января в финале Суперкубка Испании. Матч пройдет на стадионе King Abdullah Sports City в Джидде и начнется в 21:00 по московскому времени.