На этапе КМ в Дрездене произошёл конфликт между итальянским и французским лыжниками

В четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене произошёл конфликт между итальянцем Федерико Пеллегрино и французом Ришаром Жуве после их столкновения на трассе.