Тренер: Устюгов и Большунов показали Клебо, что ему будет непросто

Российские лыжники Сергей Устюгов и Александр Большунов в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" показали норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо, что ему придется непросто в дальнейших стартах, заявил РИА Новости тренер сборной России Сергей Турышев.