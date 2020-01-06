Шомуродовым интересуется клуб бундеслиги

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в немецком «Шальке». Гельзенкирхенский клуб готов заплатить за форварда 10 миллионов евро, а также включить в сделку 5‑миллионные бонусы.