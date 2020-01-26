Владимир Драчев: «К антирекордной серии отношусь спокойно, это ни в коем случае не провал»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился мнением об антирекордной серии российских биатлонистов в Кубке мира. Россияне не попадают на подиум 26 гонок подряд.