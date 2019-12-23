«Ак Барс» может обменять Ткачева в «Локомотив» на двух игроков («Бизнес Online»)

Нападающий Владимир Ткачев в ближайшее время покинет «Ак Барс». По информации «Бизнес Online», казанский клуб обменяет форварда в «Локомотив» и взамен получит двух игроков.