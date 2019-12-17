«ПСЖ» готов выкупить Икарди, но трансферу может помешать жена игрока

«Универсиады любят у нас и в Китае». Екатеринбург еще может остаться столицей студенческого спорта

На этой неделе исполком всемирного антидопингового агентства принял единогласное решение об отстранении России от организации крупных спортивных мероприятий и запрете спортсменам выступать на олимпиадах и чемпионатах мира со своим флагом и национальной символикой.