«ПСЖ» готов выкупить Икарди, но трансферу может помешать жена игрока

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«ПСЖ» готов выкупить Икарди, но трансферу может помешать жена игрокаГинер надеется сделать ЦСКА супреклубом с помощью ВЭБСочнейшие моменты мужского спринта, который стал бронзовым для ЛогиноваКонькобежец Муштаков завоевал золото на 500 м на этапе КМ, Кулижников — второй«Упал на колени и зарыдал». Российский кикбоксер раскрыл подробности конфликта Жан Клода Ван Дамма с экс-чемпионом UFC«ПСЖ» готов выкупить Икарди, но трансферу может помешать жена игрокаРуководство «Пари Сен-Жермен» готово в январе выкупить нападающего Мауро Икарди у миланского «Интера» за € 70 млн, но планам парижан может помешать жена и агент футболиста Ванда Нара, сообщает Tuttosport.рекламаЗагитова остается в сборной России по фигурному катаниюОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова остается в составе сборной России, рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков ТАСС.Миронова показала 10-й ход в спринте на этапе Кубка мира в ХохфильценеФранцузская биатлонистка Жюстин Брезаз показала лучшее время на лыжне в спринте на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Ее результат составляет 19 минут и 18,5 секунды.Бой Нурмагомедова с Фергюсоном пройдет 18 апреля в Нью-ЙоркеUFC официально подтвердила бой чемпиона организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте UFC.Гинер отстранён от футбола на три месяца и оштрафован на 1 миллион рублейПрезидент московского ЦСКА Евгений Гинер отстранён от футбольной деятельности на три месяца и год условно. 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Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир WADA не лишит Россию права на проведение Евро-2020Россия сможет принять у себя Чемпионат Европы по футболу в 2020 году, несмотря на санкции, наложенные исполкомом Всемирного антидопингового агентства.рекламаNix об организаторах ЧМ в Сеуле: «Нас просто брали на какой-то непонятный понт»Игрок сборной России Александр 'Nix' Левин описал свои впечатления от IeSF World Championship 2019 у себя в Instagram Stories.«Универсиады любят у нас и в Китае». Екатеринбург еще может остаться столицей студенческого спортаНа этой неделе исполком всемирного антидопингового агентства принял единогласное решение об отстранении России от организации крупных спортивных мероприятий и запрете спортсменам выступать на олимпиадах и чемпионатах мира со своим флагом и национальной символикой.