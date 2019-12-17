«ПСЖ» готов выкупить Икарди, но трансферу может помешать жена игрока

Швейцарцы разнесли олимпийскую сборную России. У нее пафосное название и много странных игроков

Во время паузы на Кубок Первого канала все внимание сосредоточено на первой сборной. Чемпионат КХЛ приостановлен, молодежная сборная еще не уехала на чемпионат мира, а НХЛ идет параллельными курсом.