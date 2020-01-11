Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

Сообщается, что спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль и генеральный директор Оскар Грау встретились с Хави, после того как «Барселона» проиграла в полуфинале Суперкубка Испании мадридскому «Атлетико» (2:3), ведя в счете по ходу матча и пропустив два гола за десять минут до финального свистка.