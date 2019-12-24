Фигуристке Медведевой заменили коньки перед стартом на чемпионате России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что двукратной чемпионке мира и Европы Евгении Медведевой пришлось заменить коньки перед выступлением в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.