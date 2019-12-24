НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемБукмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом в матче с «Лестер Сити»РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряМедведева повредила коньки, но выступит на чемпионате России«Мне было жарко лежать на льду». Как Загитова дебютировала в шоу «Спящая красавица»Путин сыграл в хоккей на Красной площадиБукмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом в матче с «Лестер Сити»26 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Лестер Сити» в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 23:00.рекламаСегодня сборная России сыграет c хозяевами МЧМ – сборной ЧехииСегодня, 26 декабря в 17:00 по московскому времени, в чешской Остраве сборная России проведет свой первый матч на главном молодежном старте года.Александр Емельяненко: для Фёдора я мёртв? Тогда пусть ставит свечку за упокойБоец MMA Александр Емельяненко отреагировал на заявление своего старшего брата Фёдора, который не хочет примирения с ним.«Замена коньков — не проблема для Медведевой». Траньков — о битве за сборную и рекорде Тарасовой с МорозовымОлимпийский чемпион и комментатор Максим Траньков подвел итоги первого дня чемпионата России. Будет больно.Челси – Саутгемптон. Прогнозы и ставки букмекеров на матч АПЛВ четверг, 26 декабря, в 18:00 (МСК) в рамках 19-го тура АПЛ состоится матч между футбольными клубами Челси и Саутгемптон. Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».Биатлон. Слепов — победитель спринта на «Ижевской винтовке»Завершилась спринтерская гонка среди мужчин на «Ижевской винтовке». Победу одержал Алексей Слепов.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииМанчестер Юнайтед3 : 1Ньюкасл ЮнайтедПерерывЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииКристал Пэлас2 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0БернлиЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииЛидс Юнайтед0 : 1ПрестонИдёт 2-й таймЧемпионшип АнглииЛутон Таун3 : 3ФулхэмЗавершёнЕще 10Первая лига АнглииСаутенд Юнайтед2 : 2Милтон Кейнс ДонсЗавершёнПервая лига АнглииПортсмут2 : 0Уиком УондерерсЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаЯн Еник: Каждый матч против России получается очень трудным и жесткимНападающий молодежной сборной Чехии Ян Еник подвел итоги первого матча группового этапа чемпионата мира, где его команда победила Россию со счетом (4:3).НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Жена Шумахера выступила с обращением перед шестой годовщиной аварии мужаКоринна Шумахер, жена многократного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, выступила с обращением к болельщикам перед шестой годовщиной со дня аварии своего мужа.реклама