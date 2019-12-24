«Трактор» на выезде одолел «Авангард» и впервые в сезоне ведет серию из трех побед

«Авангард» на своей площадке уступил «Трактору» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась со счетом 1:3. Отметим, что «Авангард» проиграл челябинской команде во всех трех играх сезона.