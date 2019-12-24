НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемБукмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом в матче с «Лестер Сити»В МОК отреагировали на решение РУСАДА не согласиться с вердиктом WADAОкон подготовил на 2020 год шлем в честь ШумахераОвечкин поужинал с Трампом в его резиденции. Как Ови попал на рождественский вечер президента США?Емельяненко, Квинтон Джексон и их тренеры поделились мнением о предстоящем бое (Видео)Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом в матче с «Лестер Сити»26 декабря «Ливерпуль» сыграет с «Лестер Сити» в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги, который пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» и начнется в 23:00.рекламаПутин забил гол, а его команда выиграла в матче на Красной площади — видеоПрезидент России Владимир Путин стал автором гола в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, который проходит на Красной площади.Московское «Динамо» одержало 2000-ю победу в историиХоккеисты московского «Динамо» одолели ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает «МИР 24». Спортсмены одержали 2000-ю победу в истории клуба.Что происходит за день до старта ЧР по фигурному катаниюДо старта чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске остался один день. В среду участники соревнований опробовали лёд «Платинум Арены», а также определились со своими программами.Дмитрий Васильев: «Может быть, Малышко еще возьмут на Кубок IBU. Учитывая нынешнюю ситуацию в СБР – все возможно»Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев выразил мнение, что Дмитрий Малышко может выступить на этапах Кубка IBU, несмотря на то, что не примет участия в «Ижевской винтовке».Кононов о болельщиках «Спартака»: настоящие фанаты стараются помогать команде, а цель других фанатов - показать себя«Настоящие фанаты стараются всячески помогать команде. Я за то, чтобы так и происходило — и в радости, и в горести. Я за то, чтобы единство было не на словах, а на деле.ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииСаутенд Юнайтед— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаМолодежный чемпионат мира по хоккею: расписание и трансляции матчейМолодежный чемпионат мира по хоккею 2020 пройдет с 26 декабря 2019 года до 5 января 2020 года. Его принимает Чехия, города турнира — Острава и Тршинец. На МЧМ-2020 выступят 10 сборных.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Кадыров оценил свои шансы в поединке против ЕмельяненкоГлава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тренируется каждый день и считает, что имеет хорошие шансы на победу в поединке против бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.реклама