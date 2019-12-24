Молодежная сборная по хоккею стартует на Чемпионате Мира в Чехии

26 декабря в четверг стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Российская сборная встретится с хозяевами льда со сборной Чехии. Встреча состоится в 17:00 по московскому времени.