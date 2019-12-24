Жена Шумахера впервые рассказала болельщикам о восстановлении гонщика

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе «Формулы-1» Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам в преддверии шестой годовщины инцидента, в ходе которого гонщик получил тяжелую травму.