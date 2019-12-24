Почему молодёжный чемпионат мира по хоккею важен для клубов НХЛ

Традиционное рождественское и новогоднее хоккейное зрелище — молодёжный чемпионат мира — на сей раз будет более доступным для российских телезрителей, поскольку пройдёт в чешской Остраве.