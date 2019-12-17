Российскому футболу санкции не нужны — он и так при смерти

Выступление российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, которое можно охарактеризовать разными громкими эпитетами (от «кошмара» до «позора»), должно наконец-то открыть глаза тем безудержным оптимистам, которые на каждом углу кричат о солидности и достаточно высоком уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).