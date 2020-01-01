Сборная России вышла в плей-офф молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею

Сборная России победила команду Германии со счётом 6:1 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Таким образом, россияне обеспечили себе выход в плей-офф турнира.