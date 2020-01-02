Французская фигуристка провалила допинг-тестирование. В ее крови обнаружен кокаин

Французская фигуристка Лорин Лекавелье не прошла тестирование на допинг, сообщает L'Equipe со ссылкой на источник, близкий к Французской федерации ледовых видов спорта.